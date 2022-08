Casa Branca: esperamos mais exercícios militares por parte da China

Secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou nesta quinta-feira, 4, que os EUA esperam mais exercícios militares por parte da China. Hoje, o país asiático anunciou o início de atividades envolvendo a Marinha, Força Aérea e outros departamentos em seis áreas ao redor de Taiwan.

As manobras foram provocadas pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana. “China escolheu exagerar diante da visita de Pelosi”, destacou Kirby, em coletiva de imprensa. “Esperamos que a China responda mais nos próximos dias, e os Estados Unidos estão preparados. Estamos comprometidos com o direito de Taiwan de se defender”, completou.

No entanto, o secretário destacou que “nada mudou na relação com a China” e a “porta de comunicação com o governo chinês está aberta em níveis diferentes”. Quando questionado sobre uma segunda conversa entre o presidente chinês Xi Jinping e o americano Joe Biden, Kirby respondeu que ainda não há informações sobre isso.