Casa Branca diz não ver envolvimento da Ucrânia em ataque a casa de show em Moscou

Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA diz que autoridades americanas estão investigando o caso

A Casa Branca disse não ver sinais de que a Ucrânia esteja por trás do ataque a uma casa de show em Moscou nesta sexta-feira, que deixou pelo menos 40 mortos.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que as autoridades americanas estão apurando informações sobre o caso, mas negou que haja indicativos de envolvimento ucraniano no episódio.

“As imagens são horríveis e difíceis de assistir. Nossos pensamentos obviamente estão com as vítimas desse ataque a tiros terrível”, lamentou.