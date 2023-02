Casa Branca deve explorar ações contra entidades envolvidas com ‘balão espião’

A Casa Branca dos Estados Unidos está explorando possíveis ações contra entidades ligadas ao governo chinês envolvidas com o “balão espião” e outros programas de vigilância, segundo dois oficiais americanos do Departamento de Estado.

De acordo com as autoridades, o governo do presidente Joe Biden pretende adicionar seis empresas apoiadas pela China e ligadas ao programa de balões à lista de entidades do Departamento de Comércio – uma espécie de ‘lista proibida’ que impõe barreiras à realização de negócios.

Ainda não existe uma previsão de quando as ações devem ser tomadas, informam as fontes do governo americano. Contudo, o objetivo definido para qualquer medida de retaliação seria expor e endereçar as amplas atividades de vigilância da China. O Conselho Nacional de Segurança (NSC, na sigla em inglês) não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário do Wall Street Journal.

Os oficiais relataram que Pequim utilizou a tecnologia de vigilância por balões em pelo menos 40 países, em cinco continentes, e que já aconteceram quatro incursões sobre os Estados Unidos, três delas durante a gestão de Donald Trump.

*COM DOW JONES NEWSWIRES