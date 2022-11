Casa Branca: Coreia do Norte envia secretamente artilharia para a Rússia

A Casa Branca acusou nesta quarta-feira, 2, a Coreia do Norte de enviar secretamente um “número significativo” de projéteis de artilharia para a Rússia em apoio à invasão da Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que os EUA acreditam que a Coreia do Norte está “tentando fazer parecer que os projéteis estão sendo enviados para países do Oriente Médio ou Norte da África”.

Ele se recusou a fornecer uma estimativa específica sobre a quantidade de munição enviada para reforçar o esforço russo, mas disse que os EUA ainda estão monitorando a situação para determinar se as remessas são realmente recebidas.

Kirby acrescentou que a Casa Branca tem “uma ideia” de quais países a Coreia do Norte pode canalizar as armas, mas não especificou quais seriam eles, porque “o governo continua analisando como pode responder às ações da Coreia do Norte”, disse.

A Coreia do Norte tem procurado estreitar as relações com a Rússia à medida que a Europa e o Ocidente se afastam, culpando os Estados Unidos pela crise na Ucrânia e condenando a “política hegemônica” do Ocidente por justificar uma ação militar da Rússia na Ucrânia para se proteger.

A exportação de armas do Norte para a Rússia seria uma violação das resoluções da ONU que proíbem o país de exportar ou importar armas de outros países. Seu possível envio de trabalhadores para os territórios controlados pela Rússia na Ucrânia também violaria uma resolução da ONU que exigia que todos os estados membros repatriassem todos os trabalhadores norte-coreanos de seu solo até 2019.