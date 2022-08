Casa Branca: Biden não tem sintomas de covid-19, apesar de teste positivo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tem sintomas recorrentes de covid-19 no momento, apesar de ter testado positivo mais uma vez para a doença no último sábado, 30. A informação foi dada em coletiva nesta tarde, pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que reiterou a importância de vacinação e o fato do democrata ter apresentado apenas sintomas leves.

Em carta, o médico de Biden, Kevin O’Connor afirmou que o presidente continua se sentindo bem e dará seguimento às medidas de isolamento. Questionada por uma repórter, Jean-Pierre disse que Biden mantém seu ritmo de trabalho, ocupando-se por oito ou mais horas por dia em assuntos ligados ao governo.

Durante a coletiva, a porta-voz notou que o preço da gasolina no país caiu por sete semanas consecutivas. Quanto ao Congresso, destacou que o projeto de lei para lidar com a inflação, apoiado por Biden, segue em debate.