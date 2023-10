Casa Branca: Biden espera que Câmara escolha novo presidente rapidamente

Após o deputado Kevin McCarthy ter sido destituído da presidência da Câmara dos Representantes, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera que a Casa eleja um novo líder rapidamente, segundo afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 3.

A secretária de imprensa do governo americano alegou que Biden já demonstrou disposição para trabalhar com integrantes da oposição. “Assim que a Câmara cumprir a sua responsabilidade de eleger um presidente, ele Biden espera trabalhar em conjunto com eles Câmara e com o Senado para abordar as prioridades do povo americano”, destacou Jean-Pierre.