Casa Branca: Biden e Macron conversam sobre esforços por diplomacia com a Rússia

A Casa Branca informou neste domingo, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta noite com o presidente da França, Emmanuel Macron. O assunto da ligação de aproximadamente 15 minutos foi o esforço pela negociação diplomática em meio às tensões entre Rússia e Ucrânia.

“Eles discutiram a diplomacia em curso e os esforços de dissuasão em resposta ao acúmulo militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia”, descreveu comunicado publicado no site do governo americano.

Neste domingo, Macron manteve uma conversa, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na qual concordaram em buscar uma solução diplomática para a escalada do conflito entre Moscou e o governo da Ucrânia.

Biden também tratou do assunto, mas em uma reunião de pouco mais de duas horas com o Conselho de Segurança Nacional. Depois, o presidente americano cancelou “abruptamente” os planos de ir a sua casa, em Delaware, para o feriado do Dia do Presidente, uma mudança de planos “incomum”, segundo a CNBC.