Cargueiros chegam a porto da Ucrânia por corredor temporário após Rússia abandonar acordo

Dois navios de carga chegaram a um dos portos da Ucrânia neste fim de semana, usando um corredor temporário do Mar Negro estabelecido por Kiev após a retirada da Rússia de um acordo de guerra destinado a garantir exportações seguras de grãos dos portos do país invadido.

Dois graneleiros que navegam sob bandeira de Palau atracaram no sábado no porto de Chornomorsk, na região sul de Odessa, de acordo com um comunicado online da Autoridade dos Portos Marítimos da Ucrânia.

Os navios são os primeiros cargueiros civis a chegar a um dos portos de Odessa desde que a Rússia abandonou o acordo de cereais.

Oleksandr Kubrakov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia, disse num comunicado online no sábado que os dois navios entregarão cerca de 20 mil toneladas de trigo para países da África e da Ásia. Fonte: Associated Press