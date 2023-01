Canal de Suez é temporariamente bloqueado por navio de carga

Um navio carregado com milho ficou temporariamente encalhado no Canal de Suez nesta segunda-feira, 9, segundo a Autoridade do Canal de Suez (SCA, pela sigla em inglês). A embarcação MV Glory, com bandeira das Ilhas Marshall, sofreu uma falha técnica e quatro rebocadores foram acionados para ajudar a resgatá-la, informou o chefe da SCA, o almirante Ossama Rabei. O navio foi removido a um parque marítimo das redondezas para passar por reparos, desobstruindo o canal.

Rabei não forneceu detalhes sobre a natureza da falha técnica. Partes do Egito, incluindo suas províncias do norte, foram castigadas por uma onda de mau tempo neste domingo (8). Em comunicado, Rabei disse que o tráfego no canal foi retomado, após o resgate do navio, e que a expectativa é de que 51 embarcações atravessem o Suez nesta segunda. Fonte: Associated Press.