Canadá: homem sai da cadeia e descobre que prêmio de US$ 1 milhão da loteria sumiu de sua conta

O ex-milionário Collin McLeod teve sua fortuna furtada depois de passar cinco meses preso no Canadá.- ele havia ganhado US$ 1 milhão na loteria Lotto Max Maxmillion. Ao sair da prisão, no entanto, ele tinha apenas US$ 97 no saldo de sua conta bancária, segundo o jornal “La Nacion”.

Collin se deu conta que todas criptomoedas, posses e objetos de valor haviam sumido. Durante a sua estadia na prisão, o canadense teve um trailer, relógios valiosos, equipamentos Harley-Davidson, utensílios de cozinha de alta qualidade, roupas íntimas e até as cinzas de seu pai levadas. A fortuna foi adquirida por meio de um bilhete premiado que ele comprou na loteria.

Apesar de os culpados não terem sido descobertos, os veículos do ex-milionário estavam no nome de amigos, que também tinham a senha da carteira virtual de suas criptomoedas. McLeod recorreu às autoridades, mas não se descobriu o que aconteceu com seus bens. De volta para um humilde apartamento de sua família em Smithville, na região do Niágara, o canadense culpa as autoridades por não terem feito o suficiente para resolver recuperar os seus bens.

Motivo de prisão do agora ex-milionário

Collin foi preso por posse de drogas. Inicialmente, ele havia sido detido por dirigir com a carteira suspensa. Com um mandado judicial, as autoridades revistaram o apartamento do ex-milionário e encontraram um cofre com várias substâncias entorpecentes, como 46 gramas da droga MDMA.

Ele admitiu ser dono de um pequeno saco de cocaína encontrado sobre uma mesa, porém negou ser dono de outras drogas que apareceram durante a busca.