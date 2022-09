Mundo Canadá: furacão Fiona deixa meio milhão sem eletricidade no leste do país

O furacão Fiona deixou mais de 500 mil pessoas sem eletricidade no Atlântico do Canadá neste sábado, além de danificar casas com ventos fortes e chuva. Mais de 414.000 clientes da companhia elétrica Nova Scotia Power – cerca de 80% do total provincial – sofreram apagões na manhã de sábado.

Além disso, outros 82.000 usuários na província de Prince Edward Island também ficaram sem energia. Por sua vez, a NB Power em New Brunswick informou que 44.329 de seus clientes estavam sem energia.

Fonte: Associated Press