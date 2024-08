Mundo Campanha de Trump enfrenta momento delicado após falas do candidato sobre Harris

A repercussão das falas do candidato do Partido Republicano à eleição dos EUA, Donald Trump, sobre a pele de Kamala Harris não foi muito positiva. O ex-presidente afirmou erroneamente que Harris, a primeira mulher negra e asiático-americana a servir como vice-presidente, havia promovido no passado apenas sua acendência indiana.

Depois, Trump não voltou a repetir as alegações nas próximas aparições públicas. Harris e seus aliados democratas estão cada vez mais rotulando Trump e seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, como “estranhos”. À medida que a figura de Vance segue sem grande apoio, Trump também tenta defender e emplacar seu candidato a vice.