Campanha de Trump começa a aceitar doações em criptomoedas

A campanha presidencial do provável candidato do Partido Republicano nos Estados Unidos, Donald Trump, começará a aceitar doações em criptomoedas, informou sua equipe nesta terça-feira.

Os limites de contribuição e os requisitos de divulgação para doações seguirão os regulamentos da Comissão Eleitoral Federal dos EUA, disse a campanha.

Trump tem se posicionado cada vez mais como um candidato favorável aos criptoativos.

Questionado no início deste mês sobre o que faria para impedir que as empresas do setor deixassem os EUA, ele disse que se quisermos adotá-lo, teremos que deixá-las ficar no país. Fonte: Dow Jones Newswires.