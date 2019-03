Caminhoneiros retidos na Venezuela voltam ao Brasil

Vinte caminhões nacionais que estavam retidos na Venezuela desde o fechamento da fronteira cruzaram de volta ao Brasil na tarde desta quarta-feira, 27. Os caminhões atravessaram com aval de generais do regime Nicolás Maduro. A autorização de passagem havia sido confirmada na noite de ontem, pouco antes de 152 turistas e residentes entrarem também no País.

De acordo com o vice-consulado do Brasil em Santa Elena do Uairen, outros 12 caminhoneiros seguiram viagem dentro da Venezuela. Os caminhões transportavam insumos agrícolas entre os países.