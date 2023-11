Caminhões com ajuda humanitária continuam a entrar na Faixa de Gaza

Um total de 120 caminhões com itens de ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza neste domingo, 26, e o número deve aumentar nas próximas horas, informou o presidente do Serviço de Informação Estatal do Egito, Diaa Rashwan. Ele disse que os veículos se dirigem para o Norte de Gaza em coordenação com as Nações Unidas e o Crescente Vermelho Palestino.

Rashwan acrescentou que o conteúdo dos caminhões de soma a milhares de toneladas de produtos médicos, alimentos, água e outros itens que entraram na Faixa de Gaza de 7 de outubro até a noite de sábado, 25. O Hamas reclamou mais cedo sobre o ritmo da ajuda que chega a Gaza.

Como parte de um acordo firmado depois de duas semanas de negociações, Israel se comprometeu a autorizar a entrada de pelos menos 200 caminhões por dia em Gaza.