Câmara dos EUA destitui republicano Kevin McCarthy da presidência da Casa em votação histórica

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 3, uma moção para destituir o deputado Kevin McCarthy da presidência da Casa. A votação marca a primeira vez na história em que o plenário remove um líder do cargo desta maneira.

A resolução atraiu 216 votos favoráveis e 210 contrários. Um grupo de oito republicanos se juntou a todos os democratas presentes e optou por derrubar o chefe do próprio partido.

O deputado Patrick McHenry assume o posto de presidente interino da Câmara até a realização de uma nova eleição. Não está claro quem reúne apoio na bancada republicana para suceder McCarthy, que não fica impedido de concorrer para voltar à posição adiante.

No último final de semana, McCarthy teve que contar com os votos de membros do partido do presidente Joe Biden para aprovar a legislação que evitou a paralisação do governo. A manobra irritou a ala mais à direita do partido, que pressionava por drásticos cortes de gastos. Como efeito, o deputado Matt Gaetz protocolou uma moção para vagar a presidência da Câmara.