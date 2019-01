Câmara dos EUA aprova projeto orçamentário para deixar governo aberto até 8/fev

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira, por 237 votos a 187, um projeto de lei democrata para reabrir o governo até 8 de fevereiro e fornecer US$ 14 bilhões em gastos emergenciais para furacões, incêndios florestais e outros possíveis desastres naturais.

A proposta, contudo, não deve ser aprovada no Senado, controlado pelos republicanos. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump vetaria a lei em um cenário de aprovação no Senado e afirmou que a proposta é inaceitável caso não haja um acordo mais amplo para enfrentar a “crise na fronteira”, nas palavras de Trump, entre os EUA e o México.

Alguns republicanos acusaram os democratas de tentativa de politização da ajuda a desastres, observando que o projeto de lei colocou muitos congressistas republicanos que apoiam o muro na fronteira proposto por Trump na posição de votar contra a ajuda em casos de desastre para seus próprios distritos.

A presidente do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes, Nita Lowey, afirmou que o plano orçamentário ajudaria famílias e comunidades a se recuperarem de desastres após a reabertura do governo. Fonte: Associated Press.