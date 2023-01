Califórnia se prepara para novas tormentas após tempestade e inundações

A Califórnia se prepara para mais um dia de tempestade nesta quarta-feira, 11, após dias de tormenta que provocaram a morte de pelo menos 17 pessoas e danos materiais estimados em mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bi). Enquanto a chuva diminui de intensidade em muitas áreas, principalmente no sul do Estado, permitindo equipes de emergência trabalharem na retirada e na busca de pessoas, o norte do Estado espera a chegada do evento climático extremo.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) previu a chegada de um ciclone no norte californiano, com estimativa de 180 milímetros de chuva, além de neve abundante na Serra Nevada. “Um enorme ciclone rotativo na costa Oeste trará (quarta-feira) a próxima rodada de fortes precipitações e rajadas de vento, desta vez visando o norte da Califórnia”, disse o NWS, em registro da France-Presse.

Mais da metade dos 58 condados da Califórnia foram declarados áreas de desastre, de acordo com o governador Gavin Newsom, apontando que o número de mortos deve aumentar.

Nesta quarta, equipes trabalharam para reabrir as principais rodovias que foram fechadas por deslizamentos de rochas, inundadas ou soterradas pela lama, enquanto mais de 10.000 pessoas que receberam ordens para deixar cidades litorâneas nos últimos dias foram autorizadas a voltar para casa, incluindo Montecito, uma rica comunidade do condado de Santa Bárbara que abriga famosos como o príncipe Harry e Meghan Markle.

No entanto, milhares de pessoas que vivem perto de riachos e rios cheios com a chuva permanecem sob ordens de retirada. No vale de San Joaquin, as águas furiosas de Bear Creek inundaram partes da cidade de Merced e da vizinha Planada, uma pequena comunidade agrícola ao longo de uma rodovia que leva ao Parque Nacional de Yosemite.

Todos os 4.000 moradores de Planada receberam ordem de deixar o local na manhã da terça-feira. Bairros estavam debaixo dágua com carros submersos até os telhados.

O rio atmosférico mais recente – uma longa coluna de umidade que se estende até o Pacífico e pode causar quantidades impressionantes de chuva e neve – diminuiu em algumas áreas. A previsão é de chuva fraca a moderada com algumas trovoadas na quarta-feira no norte da Califórnia. Prevê-se que um sistema de tempestades mais longo dure de sexta-feira até 17 de janeiro.

Apesar da chuva, a maior parte do Estado permaneceu em seca extrema ou severa, de acordo com o monitor de secas do governo americano.

carrega pertences em sacolas em meio a avenida alagada em Merced. Foto: Noah Berger/ AP

Muitas áreas viram quantidades sem precedentes de chuva, juntamente com ventos furiosos e até mesmo granizo e raios que derrubaram árvores e danificaram linhas elétricas.

Mais de 75.000 residências e empresas em todo o estado estavam sem energia na noite de terça-feira, de acordo com o site Poweroutage.

(Com agências internacionais)