Califórnia registra forte tempestade de neve e meteorologia faz novos alertas

Uma forte tempestade de inverno que atingiu a Califórnia com chuvas e temperaturas baixas mudou seu foco neste sábado para vento e neve pesada. Embora os meteorologistas tenham dito que o risco de inundações repentinas aos moradores de Los Angeles já passou, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos alerta para condições de nevasca em altitudes mais elevadas, com rajadas de vento de até 160 quilômetros por hora e vários metros de neve em áreas isoladas.

As mínimas noturnas caíram abaixo de zero em algumas áreas, enquanto o centro de São Francisco se aproximava de temperaturas frias recordes.

O serviço meteorológico alertou na sexta-feira sobre possíveis inundações repentinas e deslizamentos de neve no condado de Los Angeles perto de riachos, áreas urbanas, rodovias e áreas antes queimadas por incêndios florestais. A zona de ameaça inclui o centro de Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills e outros subúrbios.

No leste do país, mais de 418 mil residências e empresas em Michigan ainda estavam sem energia na manhã deste sábado, após uma das piores tempestades de gelo em décadas.

No Arizona, a neve mais pesada era esperada no fim do sábado até o meio-dia de domingo.

“Espera-se que o sistema de baixa pressão traga chuva e neve generalizadas no sul de Nevada na tarde de sábado e ao noroeste do Arizona na noite de sábado e na manhã de domingo”, disse o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Las Vegas.

As ocorrências de inverno levaram ao cancelamento de centenas de voos em aeroportos de todo o país e fecharam temporariamente quilômetros das principais rodovias na sexta-feira na Califórnia, no Oregon e em Nevada.