Caixão com corpo de Elizabeth II chega ao Palácio de Buckingham

O caixão da rainha Elizabeth II voltou ao Palácio de Buckingham na noite desta terça-feira, 13, após ser levado pelas ruas de uma Londres chuvosa, enquanto multidões se enfileiravam na rota para olhar o carro funerário e se despedir da monarca.

As pessoas estacionaram seus carros em uma estrada normalmente movimentada, saíram e acenaram enquanto o carro funerário, com luzes dentro iluminando o caixão coberto de bandeiras, entrava em Londres.

Na cidade, as pessoas se espremiam nas vias e seguravam seus celulares no alto. Milhares reunidos do lado de fora do palácio aplaudiram quando o carro fúnebre girou em uma rotatória em frente à residência oficial da rainha e atravessou os portões de ferro forjado. O rei Charles III e outros membros da realeza esperavam para receber o caixão.

O corpo da rainha será velado durante toda a noite no ‘Bow Room’ pela família, e na quarta-feira será levado para o Westminster Hall, a ala mais antiga da sede do Parlamento britânico.

O caixão da rainha deixou sua amada Escócia, onde 33 mil pessoas passaram silenciosamente por ele nas 24 horas em que ele foi levado para a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, após deixar o retiro de verão de Balmoral, adorado por Elizabeth. A rainha morreu nesse palácio em 8 de setembro, aos 96 anos, após 70 anos no trono.

Charles retornou a Londres após uma parada na Irlanda do Norte, onde sua visita atraiu um raro momento de união de políticos em uma região com uma contestada identidade britânica e irlandesa que está profundamente dividida sobre a monarquia.

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, o secretário de Defesa, Ben Wallace, e uma guarda de honra militar estavam entre os que receberam o caixão na base.

Um dos que ficaram na chuva esperando o carro funerário passar foi o motorista de ônibus aposentado David Stringer, de 82 anos. Ele lembrou-se de quando assistiu à coroação da rainha em um cinejornal quando menino. “É uma grande vergonha”, disse ele. “Quero dizer, eu não pensava nela todos os dias, mas eu sempre soube que ela estava lá, e minha vida está chegando ao fim agora e seu tempo acabou.”