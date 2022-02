Mundo Caças da Otan interceptam aviões russos no Báltico e no Mar de Barents

Caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interceptaram ao menos quatro caças russos no Mar Báltico e no Mar de Barents, depois que as aeronaves não informaram seus planos de voos a autoridades da Estônia e da Noruega. Os caças, dois MiGs-31 e dois Sukhois 35, foram escoltados em águas internacionais e não houve maiores incidentes.

Caças F-15 da Força Aérea americana interceptaram caças russos operando perto do espaço aéreo aliado sobre o mar Báltico e aeronaves da Luftforsvaret e da RoyalAirForce (as forças aéreas norueguesa e britânica) interceptaram aeronaves russas voando do mar do Barents para o do Norte.

O incidente ocorreu nesta quinta-feira, 3, de acordo com a Otan, e a interação com os pilotos russos, que escoltavam aviões de carga, foi marcada pela segurança e profissionalismo de ambos os lados.

“Durante a interceptação, foi confirmado que esses caças estavam escoltando uma aeronave de transporte russa TU-154. Em nenhum momento a aeronave russa entrou no espaço aéreo aliado”, disse a Otan em nota.

A tensão entre a Rússia e a Otan cresceu nos últimos dias depois de o governo americano ter anunciado o envio de 3 mil homens para o Leste Europeu, especialmente para bases da Otan na Polônia e na Romênia.

Crise na Ucrânia

Desde o fim do ano passado, a Rússia concentra ao menos 100 mil homens na fronteira da Ucrânia e pressiona a Otan para que o país não adira à organização. Na manhã desta sexta-feira, 4, tropas russas e bielorrussas também começaram exercícios militares em Belarus, cuja fronteira fica a menos de 200 km de Kiev, a capital ucraniana.