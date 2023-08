Brinquedo em parque de diversões na Bélgica quebra e arremessa pessoas para o ar

Um brinquedo em um parque de diversões na cidade de Manage, na Bélgica, sofreu uma pane na tarde do último domingo, 13, liberando a única barreira de segurança da atração enquanto ela estava em movimento. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram as pessoas que estavam no brinquedo sendo arremessadas ao ar. Sete pessoas ficaram feridas, segundo o canal local RTL Info.

As vítimas caíram de uma altura de quase três metros de altura e duas ficaram em estado grave após o acidente, entre elas, uma criança de 10 anos. No final da tarde de segunda-feira, 14, a procuradoria local informou que todas as vítimas haviam sido estabilizadas e que não corriam mais risco de morte.

“Uma pessoa continua em estado preocupante, trata-se de uma jovem internada em Tivoli, que está em acompanhamento. Três das vítimas foram operadas e encontram-se no serviço de ortopedia. Uma teve alta e uma pessoa encontra-se em acompanhamento psicológico”, disse o prefeito Bruno Pozzoni ao RTL na segunda-feira.

O acidente ocorreu em uma feira no distrito de La Hestre. Segundo a imprensa local, a feira abriu normalmente na segunda-feira. Em vídeos que mostram o momento em que as pessoas são lançadas pelo brinquedo, é possível ouvir pessoas gritando. A prefeitura disponibilizou serviço psicológico para os locais que estavam no parque e testemunharam o acidente.

Uma investigação está sendo feita para entender qual o problema que ocasionou a abertura da trava de segurança. Segundo o RTL Info, peritos e bombeiros foram ao brinquedo e coletaram “várias peças que estavam quebradas”. O dono do parque foi preso logo após o acidente e liberado em seguida.