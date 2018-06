Briga em boate causa debandada e mata 17 pessoas na Venezuela

Governo da Venezuela informou que 17 pessoas foram mortas neste sábado depois de uma briga numa boate na capital, Caracas, que levou a uma debandada.

O ministro do Interior venezuelano, Nestor Reverol, disse que oito menores estavam entre os mortos. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Ele disse que um dos envolvidos na briga disparou um dispositivo de gás lacrimogêneo durante uma celebração de formatura no clube “Los Cotorros” no bairro de classe média El Paraíso, provocando a debandada de mais de 500 pessoas.

Imagens divulgadas no Twitter mostraram sapatos espalhados pra fora do clube e as pessoas se abraçando, algumas enxugando as lágrimas. Reverol não revelou nenhum motivo por trás da briga.

“O estabelecimento foi fechado, e estamos investigando em coordenação com o ministério público, que está dirigindo uma investigação criminosa”, disse Reverol.

Ele também disse que sete pessoas foram presas, incluindo o dono do clube e uma pessoa que acreditam ter lançado o dispositivo explosivo.

Segundo o ministro do Interior, o dono havia permitido armas no clube que ameaçavam a

“integridade” do estabelecimento. Fonte: Associated Press