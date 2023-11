Brasileiros ficam de fora de lista para deixar Gaza, mas têm promessa de que sairão na quinta

Uma nova lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pelas autoridades, mas segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, o grupo de 34 brasileiros que se encontra no enclave palestino ficou de fora.

Esta é a sexta lista com nomes de estrangeiros. Nesta nova relação, 601 pessoas foram autorizadas a deixar a região. Os civis possuem nacionalidade nos seguintes países: Ucrânia, 228; Filipinas, 107; Estados Unidos, 100; Alemanha, 75; Romênia, 51; Canadá, 40.

Na sexta-feira, 3, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o chanceler de Israel, Eli Cohen, garantiu que os brasileiros seriam autorizados a sair da Faixa de Gaza até esta quarta-feira. O prazo expirou, mas a passagem de Rafah ficou fechada dois dias, o que provocou atrasos.

O grupo de brasileiros que está em Gaza recebeu uma mensagem da embaixada afirmando que a saída do território deve acontecer na quinta-feira, 9.

Ainda não há uma confirmação oficial de que a saída dos brasileiros da Faixa de Gaza aconteça, de fato, na quinta-feira, mas o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que “tudo indica” que os 34 brasileiros e palestinos devem ser liberados para deixar o local de conflito na data.

Quando forem autorizados a deixar o enclave, os brasileiros serão encaminhados para o Egito, onde devem embarcar em um avião da FAB com destino ao Brasil.

Lista

Em entrevista ao Estadão na segunda-feira, 6, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que o país não cria obstáculos para a saída de civis palestinos com dupla nacionalidade.

“Israel não decide quem entra na lista e não cria obstáculos para isso”, apontou Zonshine. “Autoridades americanas afirmaram que o Hamas estava colocando seus combatentes feridos nas listas de pessoas que precisariam de atendimento médico fora da Faixa de Gaza. O Hamas está impondo diversas condições para liberar a saída dos palestinos com dupla nacionalidade e isso está prejudicando a saída das pessoas”, afirmou o embaixador.

Zonshine também disse na ocasião que os brasileiros na Faixa de Gaza sairiam do enclave palestino nos “próximos dias”, mas destacou as dificuldades da logística para a saída de civis em meio a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas. “Existem problemas logísticos. Nem todos os palestinos que querem sair estão no mesmo lugar e prontos para saírem, é preciso ter condições logísticas e militares para que eles possam sair.”