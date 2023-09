Brasileiro foragido de prisão nos EUA é visto sem barba e dirigindo carro

A polícia da Pensilvânia informou neste domingo, 10, que o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foragido por homicídio, foi visto sem barba e dirigindo um veículo branco.

Em novas imagens divulgadas pela polícia, o brasileiro vestia um moletom amarelo ou verde com capuz, usava um boné de beisebol preto e uma calça verde de presídio, além de calçar sapatos brancos.

A autoridade policial também informou que o brasileiro foi visto perto de Phoenixville e dirigia uma van branca Ford Transit 2020, de placa ZST-8818.

Cavalcanti cumpria pena de prisão perpétua por homicídio, mas fugiu de uma prisão perto da Filadélfia em 31 de agosto. Ele foi condenado em 22 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada.

A fuga do brasileiro levou pânico para o subúrbio da Filadélfia, e escolas chegaram a ser fechadas.

Condenação

Cavalcante foi considerado culpado por esfaquear Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na casa dela em Schuylkill Township.

Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.

Os detetives concluíram, então, que Cavalcante matou Deborah depois que ela descobriu a história e ameaçou denunciá-lo para a polícia.

Na época do crime, Cavalcante fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi preso após ser rastreado até a Virgínia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)