Brasileiro em Israel foi ferido e está hospitalizado; embaixada em Tel Aviv presta assistência

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou há pouco que um brasileiro foi ferido e está hospitalizado após ataque do grupo palestino Hamas contra Israel. O Itamaraty afirmou ainda que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está prestando assistência e também busca contato com outros dois brasileiros que estavam no local atacado.

“Temos informação de que um brasileiro foi ferido e encontra-se hospitalizado. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está prestando assistência. A embaixada também está buscando contato com outros dois nacionais brasileiros que também estavam no local que foi atacado”, informou.

Mais cedo, o Ministério afirmou que, por meio da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramalá, tem acompanhado a situação das comunidades brasileiras em Israel e Palestina. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques.