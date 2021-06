Brasil repudia ataque a tiros ao helicóptero com presidente da Colômbia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste domingo na qual afirma que o “governo brasileiro repudia veementemente o ataque a tiros ao helicóptero que transportava o presidente da Colômbia, Iván Duque”. O ataque ocorreu na última sexta-feira, 25, conforme noticiou o Broadcast, nas proximidades da cidade de Cúcuta.

Além do presidente da Colômbia, estavam no helicóptero os ministros da Defesa Nacional e do Interior e o governador do departamento do Norte de Santander. As autoridades colombianas saíram ilesas do atentado.

“O governo brasileiro reitera sua mais firme condenação a qualquer ato de violência e faz votos de que os responsáveis pela ameaça à vida do presidente Duque e demais autoridades, além da tripulação do helicóptero, sejam prontamente identificados e punidos”, diz a nota.