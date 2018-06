Brasil negociará uso de base de Alcântara

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, visitará o Brasil nos dias 26 e 27 de junho, quando se reunirá com o presidente Michel Temer em Brasília e visitará um campo de refugiados venezuelanos em Manaus. A informação foi dada nesta segunda-feira, 4, em Washington pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, depois de encontro com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

“Vai ser uma oportunidade para mostrar tudo o que o Brasil está fazendo”, disse o embaixador do Brasil nos EUA, Sergio Amaral, referindo-se à crise do país vizinho. Pence viria ao Brasil no fim de maio, mas adiou a viagem em razão dos preparativos da cúpula entre o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, prevista para o dia 12 de junho.

Aloysio disse que Brasil e EUA decidiram retomar a negociação de um acordo de salvaguarda que permitiria o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites. Sem um tratado do tipo, a base não pode ser utilizada, já que 80% dos componentes de satélites no mundo têm tecnologia americana.

O Brasil enviou uma proposta de acordo ao Departamento de Estado em meados do ano passado. Há poucos dias, os americanos fizeram sua contraproposta. “Isso ficou parado por muitos anos e estamos retomando agora”, declarou Aloysio. Segundo ele, as conversas começarão de maneira imediata, mas não há prazo para sua conclusão.