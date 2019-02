Brasil é essencial para retomada democrática na Venezuela, diz Ernesto Araújo

O chanceler Ernesto Araújo disse que o foco de sua viagem aos Estados Unidos e Canadá é a transição democrática da Venezuela. Segundo ele, a contribuição do Brasil no processo é “essencial” e “muito valorizada pelas lideranças democráticas venezuelanas”. As afirmações foram feitas em um vídeo divulgado pela conta do Itamaraty no Twitter.

“É preciso que nós, juntos com toda a comunidade internacional, continuemos mobilizados para apoiar o esforço do presidente-interino Juan Guaidó em favor da transição democrática”, disse o chanceler brasileiro.

Segundo Araújo, o Brasil está pronto para apoiar os esforços de Guaidó “para consolidar essa incrível trajetória da Venezuela rumo à democracia, coisa que não se considerava possível até pouco tempo atrás”.

Até o momento, Estados Unidos, Canadá, dezenas de países latinos e outras dezenas de nações europeias já reconheceram Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela.