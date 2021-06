Mundo Brasil é eleito para vaga rotativa no Conselho de Segurança na ONU

O Brasil foi eleito nesta sexta-feira, 11, para uma das vagas rotativas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2022-2023, informou a própria instituição pelo Twitter. Também foram escolhidos nesta sexta para o período Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos.

Os membros permanentes, com poder de veto, são Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia.

Há no total 15 integrantes no Conselho de Segurança, com cinco dos temporários eleitos a cada ano, para mandatos de dois anos.

Em 2022, estarão também no órgão Quênia, Índia, México, Noruega e Irlanda.