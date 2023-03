Brasil convida Paraguai e Uruguai para participarem do G20 em 2024

Em mais uma frente para ampliar a representatividade na América do Sul, o governo Lula convidou o Paraguai e o Uruguai para participarem da presidência brasileira do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) no ano que vem. O País será o anfitrião do grupo em 2024 e é comum convidar aliados e parceiros que não fazem parte do G20.

“No espírito de promover uma perspectiva mais representativa dos países em desenvolvimento, em particular dos parceiros do Mercosul, em foros internacionais, o Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a participarem do G20 durante a presidência brasileira em 2024”, trouxe o comunicado do Itamaraty divulgado nesta sexta-feira, 10.

O Paraguai ocupará a presidência pro tempore do Mercosul no primeiro semestre do ano que vem e o Uruguai, no segundo.

Oficialmente, o Brasil recebe o bastão da Índia em 1º de dezembro e será responsável pela organização do evento no País ao longo de todo o ano que vem, incluindo a cúpula de líderes, que reúne chefes de Estado e de governo de todos os membros.