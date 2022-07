Brasil condena ‘nos mais fortes termos o ataque covarde’ a Shinzo Abe

O Ministério de Relações Exteriores emitiu nota oficial para condenar o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe em um ato eleitoral. “O governo brasileiro recebeu, com tristeza e consternação, a notícia do falecimento”, diz o Itamaraty. “O Brasil condena, nos mais fortes termos, o ataque covarde ao ex-Primeiro-Ministro e soma-se ao governo e ao povo do Japão no repúdio a todo tipo de violência política, que atenta contra nossos valores compartilhados de defesa da democracia e da paz”.

Mais longevo premiê do Japão, Shinzo Abe foi morto durante um comício em Nara. Ao ser preso, o atirador confessou o crime e justificou diferenças políticas. Hoje, em solenidade militar, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ex-primeiro-ministro. No Twitter, anunciou decreto de luto de três dias pela morte do líder conservador

Na nota oficial, o Itamaraty transmite condolências ao governo e povo japoneses, bem como à família e aos amigos de Abe. “O ex-Primeiro-Ministro Abe trabalhou de maneira incansável pelo aprofundamento da amizade Brasil-Japão”, diz a pasta.

Leia a nota oficial na íntegra:

“O governo brasileiro recebeu, com tristeza e consternação, a notícia do falecimento do ex-Primeiro-Ministro do Japão Shinzo Abe, vítima de atentado na cidade de Nara. O Presidente da República Federativa do Brasil decretou luto oficial de três dias.

O Brasil condena, nos mais fortes termos, o ataque covarde ao ex-Primeiro-Ministro e soma-se ao governo e ao povo do Japão no repúdio a todo tipo de violência política, que atenta contra nossos valores compartilhados de defesa da democracia e da paz.

O ex-Primeiro-Ministro Abe trabalhou de maneira incansável pelo aprofundamento da amizade Brasil-Japão. Durante seu governo, as relações bilaterais elevaram-se para o patamar de Parceria Estratégica e Global, revelando o reconhecimento da importância do relacionamento em todos os seus aspectos: político, econômico, humano. Abe sempre cultivou interlocução com o Brasil no mais alto nível, e sua presença na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 simbolizou o afeto entre os dois países.

O Governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família e aos amigos do ex-Primeiro-Ministro Abe, ao governo e ao povo do Japão.”