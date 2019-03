Bouteflika retira candidatura, adia eleições e anuncia período de transição

O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, desistiu na segunda-feira, 11, de se candidatar à reeleição na votação de abril, que ele adiou para instalar um período de transição. A decisão foi anunciada em meio a uma onda de protestos em todo país e entre rumores sobre seu estado de saúde – o governante de 82 anos esteve internado na Suíça por 15 dias.

Em comunicado lido no principal telejornal noturno do país, Bouteflika anunciou a abertura de um período de transição que permitirá a escolha de um substituto nas urnas. O processo de transição incluirá a convocação de uma conferência nacional e a formação de um governo de união nacional que supervisionará todo o processo. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.