Mundo Bomba da 2ª Guerra explode durante tentativa de desarme do explosivo

Uma bomba de 250 kg lançada na Segunda Guerra Mundial detonou na última sexta-feira, 10, na Inglaterra, provocando uma forte explosão captada em vídeo na cidade de Great Yarmouth, no condado de Norfolk, no leste do país. A detonação aconteceu enquanto uma equipe de especialistas tentava desarmar o explosivo, mas, segundo a polícia local, ninguém ficou ferido.

O dispositivo explosivo foi encontrado na terça-feira, 7, por um funcionário que trabalhava em uma obra de dragagem em um trecho do rio Yare que corta a cidade. Equipes de emergência de Norfolk e especialistas em detonação de explosivos do Exército britânico foram enviados ao local logo após a comunicação da descoberta.

Durante a semana, autoridades consideraram a possibilidade de retirar a bomba do local e fazer a detonação em uma área controlada ou afastada, mas concluíram que a opção era muito arriscada pela possibilidade de uma explosão não intencional ao se retirar o explosivo envelhecido e exposto a condições de armazenamento inadequadas por tanto tempo. Outro fator de preocupação era o de que o explosivo estava fincado próximos a dois dutos de gás.