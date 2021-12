Mundo Bolsonaro passa presidência pró-tempore do Mercosul a presidente do Paraguai

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, formalizou nesta sexta-feira, 17, a passagem da presidência pró-tempore do Mercosul para o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Em uma rápida fala para encerrar a 59ª Cúpula do Mercosul e Estados associados, ocorrida nesta sexta-feira em formato virtual, Bolsonaro voltou a dizer que a liberdade é “o bem maior do ser humano”.