Bolsonaro: Nosso casamento com Israel trará muitos benefícios a nossos povos

O presidente Jair Bolsonaro declarou, ao lado do premiê israelense, Benjamin Netanyahu , que o “casamento” entre Brasil e Israel trará muitos benefícios à população dos dois países.

“Olha o que Israel tem, ou melhor, o que Israel não tem, e veja o que eles são. Agora, olha o que o Brasil tem o que nós não somos. Esse nosso casamento no dia de hoje trará muitos benefícios aos nosso povos. Estou muito feliz. Peço a Deus que continue nos iluminando para tomarmos boas decisões”, declarou. Além disso, o brasileiro afirmou que “falta pouco” para o desenvolvimento do Brasil.

Bolsonaro destacou o desejo de fazer o País se desenvolver na área da piscicultura. Ele agradeceu Netanyahu por ter aceitado uma proposta do secretário da Pesca, José Seif Júnior, a quem chamou de “Jorge Seif Neto”. Os dois não detalharam, no entanto, que proposta seria essa. O presidente agradeceu ainda Israel pela “hospitalidade e portas abertas para novos acordos” e pela ajuda humanitária enviada a Brumadinho (MG) após o rompimento de uma barragem.

Em referência a uma frase da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, Bolsonaro declarou ser “terrivelmente cristão”.

Ao falar, o premiê israelense afirmou que suas declarações eram “palavras do coração” e não um discurso. “Sentimos uma eletricidade no ar e eu acho que o senhor está dando uma esperança muito grande para o Brasil”, disse, lembrando que esteve na posse de Bolsonaro no Brasil, em janeiro.

Netanyahu fez uma declaração na língua local que não foi traduzida. Em inglês, disse que faria uma fala direcionada à imprensa local. Bolsonaro, por sua vez, pediu a palavra na sequência para falar que “o Brasil é um país que está aberto a todos”.