Bolsonaro ironiza Fernández após fala ofensiva do presidente argentino

O presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta quinta-feira, 10, fala do presidente da Argentina, Alberto Fernández, sobre brasileiros e o comparou ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. “Presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa, de barco, nós viemos da selva né?”, perguntou Bolsonaro aos apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Eu lembro que, logo depois que o Chávez morreu, assumiu o Maduro, e ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. “Acho que Maduro e Fernández, para eles não tem vacina”, brincou em seguida.

Durante encontro com o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, Fernández disse nesta quarta-feira que mexicanos vieram dos índios, brasileiros vieram da selva e argentinos, de barco da Europa. Depois, o presidente argentino se desculpou em sua conta no Twitter. “Eu não quis ofender ninguém”, escreveu. Ainda ontem, Bolsonaro postou uma foto no Twitter ao lado de índios na Amazônia e escreveu “Selva!”. Além de uma possível ironia a Fernández, a palavra é tradicionalmente usada como saudação por militares.

A apoiadores, Bolsonaro ainda disse ter conversado com o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri por mensagem e minimizou possível atrito entre os países. “Troquei mensagem por ‘zap’ hoje do ex-presidente Macri, da Argentina. Não tem nenhum problema entre nós, e nem com o povo argentino. Rivalidade com a Argentina, só no futebol”.