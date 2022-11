Bolsonaro indica embaixadores para França, Jordânia e Líbano

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou para a apreciação do Senado Federal nomes de três diplomatas para assumir embaixadas do Brasil no exterior. As mensagens com as indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 8.

São elas: Paulino Franco de Carvalho Neto, para o cargo de embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco; Márcio Fagundes do Nascimento, para embaixador do Brasil no Reino Haxemita da Jordânia; e Tarcisio de Lima Ferreira Fernandes Costa, para embaixador do Brasil na República Libanesa.

Para serem confirmados nos postos, os indicados precisam ser aprovados em comissão e no Plenário do Senado. Mas, como informou o jornal O Estado de S. Paulo no início da semana, indicações de Bolsonaro para embaixadas e vaga na Organização das Nações Unidas (ONU) podem ser alvo de mudanças pelo governo do novo presidente eleito do País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme a reportagem, havia, antes das indicações publicadas nesta terça, pelo menos 15 embaixadores já apresentados formalmente pelo atual chefe do Executivo cujas sabatinas estão travadas desde o início da campanha eleitoral.

Com a transição de governo, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, telefonou para o ex-chanceler Celso Amorim, um dos articuladores da equipe petista. Ficou acertado que eles voltarão a discutir detalhes da transição e dos novos representantes do País no exterior a partir desta semana.