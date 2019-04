Bolsonaro esclarece fala sobre Holocausto

O presidente Jair Bolsonaro enviou no sábado, 13, uma carta às autoridades de Israel com o objetivo de esclarecer sua declaração sobre o Holocausto. No documento, ele afirma que as interpretações errôneas só interessariam a quem deseja afastá-lo “dos amigos judeus”.

A carta foi enviada após o presidente de Israel, Reuven Rivlin, dizer no Sábado (13) no Twitter que “nem líderes partidários ou primeiros-ministros vão perdoar, nem esquecer”, em uma crítica à declaração de Bolsonaro, durante encontro com evangélicos no Rio de Janeiro na quinta-feira, 11, de que “nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer” o extermínio em massa de judeus durante a 2ª Guerra. O Museu do Holocausto disse que “ninguém está em posição de determinar se os crimes do Holocausto podem ser perdoados”.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) usou sua conta no Twitter neste domingo, 14, para esclarecer a mensagem do pai. Ele publicou a foto de uma página em branco em que consta uma frase escrita à mão e assinada pelo presidente: “Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro”. Segundo Carlos, a foto foi tirada pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Também no Twitter, ele atacou a mídia ao dizer que a verdadeira mensagem deixada por seu pai no Museu do Holocausto “você não verá na imprensa desinformada”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.