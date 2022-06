Bolsonaro diz que promessas de recursos para Amazônia não vingam e lamenta por sumidos na região

O presidente Jair Bolsonaro disse que promessas de recursos para a Amazônia sempre surgem, mas muitas não se concretizam. “O pessoal sempre fala em botar dinheiro na Amazônia, mas na hora de botar na mesa, não acontece”, reclamou a jornalistas, ao deixar o hotel em que está hospedado, em Los Angeles, com destino à Cúpula das Américas.

Bolsonaro também lamentou o desaparecimento do inglês Dom Phillips e do brasileiro Bruno Pereira. “Não tenho notícia do paradeiro deles, a gente pede a Deus para que sejam encontrados vivos, mas a gente sabe que a cada dia que passa essas chances diminuem”, afirmou.

Segundo o presidente, desde o primeiro dia, quando foi dado o sinal de alerta pelo desaparecimento, a Marinha entrou em campo e, na sequência, outras Forças Armadas e a Polícia Federal foram acionadas. Há, conforme ele, quase 300 pessoas nas buscas – dois aviões, helicópteros e barcos. “Agora eles entraram numa área, não participaram à Funai. Tem um protocolo a ser seguido, e naquela região normalmente você entra escoltado. Foram para uma aventura. A gente lamenta pelo pior”, afirmou.

Bolsonaro também voltou a criticar organizações não governamentais (ONGs). Disse que é preciso ficar preocupado com os recursos administrados por essas instituições. “Parte não trabalha corretamente”, afirmou.

Ao se referir a temas globais, Bolsonaro disse que o fenômeno de inflação está no mundo todo e que o Brasil não está fora.