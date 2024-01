Brasil e Mundo Boeing 747 tem falha no motor e faz pouso de emergência após decolar do aeroporto de Miami

Uma aeronave de carga fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Miami após apresentar falha no motor logo após a decolagem, informou um porta-voz da companhia aérea. A aeronave pousou em segurança na noite de quinta-feira, 18, “após experimentar uma falha no motor logo após a partida”, disse o porta-voz da Atlas Air em um comunicado na sexta-feira, 19. “A tripulação seguiu todos os procedimentos padrão e retornou com segurança para MIA (Miami).”

O Boeing 747 estava a caminho do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marin, em Porto Rico, quando a tripulação relatou uma falha no motor, afirmou a Administração Federal de Aviação em um comunicado nesta sexta-feira.

O voo 95 da Atlas Air então retornou com segurança ao Aeroporto Internacional de Miami, informou a agência. A Atlas Air realizará uma inspeção para determinar a causa, disse o porta-voz.

Vídeos não verificados na plataforma de mídia social X mostraram chamas saindo da asa de uma aeronave perto do aeroporto durante o voo. Mensagens em busca de comentários foram deixadas na sexta-feira para o aeroporto. Fonte: Associated Press