Blinken vai encontrar o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim nesta segunda

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, terá uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira, 19, em Pequim. A confirmação foi feita pelo Departamento de Estado. Embora o encontro não tenha sido confirmado oficialmente pelo lado chinês, está programado para ocorrer às 16h30 (horário local em Pequim), durante o segundo e último dia da visita de Blinken à China.

Conforme a imprensa estatal, o presidente chinês espera “resultado positivo” da visita do secretário estadunidense. A expectativa de uma reunião entre Blinken e Xi já existia, mas nenhum dos lados havia confirmado oficialmente até apenas uma hora antes das negociações.

Esse encontro é considerado crucial para o sucesso da viagem, e um desprezo por parte do líder chinês teria sido um grande obstáculo para os esforços de restabelecer e manter a comunicação e melhorar as relações.

Blinken é o mais alto funcionário dos Estados Unidos a visitar a China desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, e também o primeiro secretário de Estado a fazer essa viagem em cinco anos.

Espera-se que sua visita abra caminho para uma nova rodada de visitas de altos funcionários entre os EUA e a China, possivelmente incluindo uma reunião entre Xi e Biden nos próximos meses.

O encontro com Xi ocorre no segundo e último dia das importantes reuniões de Blinken com diplomatas chineses. Até agora, ambos os lados demonstraram disposição para o diálogo, mas mostraram pouco interesse em ceder em posições rígidas que aumentam as tensões. (com agências internacionais).