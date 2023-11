Blinken retorna a Israel com planos de estender cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, irá retornar ao Oriente Médio nos próximos dias, desembarcando em Israel e na Cisjordânia. A visita ocorre em meio aos esforços dos Estados Unidos para estender o cessar-fogo em Gaza e libertar mais reféns, informou a Secretaria de Estado.

Antes de ir para Israel e Cisjordânia, Blinkein irá desembarcar na Bélgica e na Macedônia do Norte para participar de reuniões focadas no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Na sequência, ao chegar à região do conflito entre israelenses e o Hamas, Blinken discutirá o direito de Israel de se defender de acordo com as regras internacionais de direito humanitário, segundo a nota. A pauta inclui também “iniciativas para garantir a libertação dos reféns restantes, proteger a vida civil durante as operações de Israel em Gaza e acelerar a assistência humanitária aos civis”.

O secretário deve abordar ainda medidas tangíveis para promover a criação de um futuro Estado palestino, assim como reforçar a necessidade de evitar a ampliação do conflito.

O destino final da viagem de Blinken será Dubai, onde participará da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP28). Ao longo do evento, o secretário também se reunirá com representantes de outros países para abordar questões regionais, incluindo o conflito entre Israel e o Hamas.