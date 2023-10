Blinken ressaltou apoio a Israel a ministros da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Turquia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou neste domingo, 8, com os ministros das relações exteriores da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Turquia para tratar dos ataques de militantes do Hamas a Israel.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, Blinken “reiterou o direito de Israel de legítima defesa”, estimulou os governos dos três países a continuar empenhados para o fim do conflito e destacou o “foco inabalável dos Estados Unidos em deter os ataques do Hamas e garantir a libertação de todos os reféns.”