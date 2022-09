Mundo Blinken: EUA vão doar mais US$ 600 milhões em armamentos à Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta quinta-feira, 15, que os Estados Unidos vão enviar a vigésima primeira doação de armas e equipamentos para a Ucrânia desde setembro de 2021. “A doação de US$ 600 milhões inclui armas, munições e equipamentos adicionais dos estoques do Departamento de Defesa dos EUA. Essa quantia elevará a assistência militar total dos EUA à Ucrânia para aproximadamente US$ 15,8 bilhões desde o início deste governo”, diz o comunicado.

“Com coragem e determinação admiráveis, o povo da Ucrânia está defendendo sua pátria e lutando por seu futuro. Os Estados Unidos estão fornecendo assistência militar à Ucrânia ao lado de nossos aliados e parceiros de mais de 50 países para apoiar sua defesa. As capacidades que estamos entregando são cuidadosamente calibradas para fazer a maior diferença no campo de batalha e fortalecer a Ucrânia na mesa de negociações quando for a hora certa”, acrescenta o texto.