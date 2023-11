Blinken e premiê do Catar discutem esforços para evacuar feridos em Gaza

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou no sábado, 11, com o primeiro-ministro e ministro de Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre a guerra em Gaza, informou o governo norte-americano em comunicado. As partes falaram sobre esforços contínuos para evacuar feridos e aumentar urgentemente a entrada de ajuda humanitária na região, disse a pasta na nota.

Blinken e Al Thani também conversaram sobre esforços para garantir a saída segura de estrangeiros de Gaza e o retorno imediato dos reféns, de acordo com a Secretaria de Estado norte-americana.