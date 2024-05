Blinken e ministro de guerra de Israel conversam por telefone sobre cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou nesta sexta-feira, 24, com o ministro do gabinete de guerra israelense Benny Gantz por telefone, conforme confirmou o órgão americano. Na chamada, Blinken expressou a posição contrária do governo americano a uma escalada dos conflitos na região de Rafah, último reduto do Hamas em Gaza.

De acordo com o Departamento de Estado, Blinken e Gantz discutiram esforços para alcançar um cessar-fogo e libertar os reféns de Israel na guerra contra o Hamas. Blinken exigiu também que Israel retome negociações com o Egito para abrir a passagem humanitária para Rafah o mais rápido possível.