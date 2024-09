Blinken diz que pedidos de mísseis da Ucrânia serão analisados - O Liberal

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta terça-feira, 10, que o governo norte-americano vai ouvir as propostas do governo da Ucrânia para suspender as regras que impedem os ucranianos de usar mísseis de longo alcance contra a Rússia.

Em entrevista coletiva, Blinken disse que “vão analisar e ouvir” os pedidos.

A sinalização de flexibilização das restrições à Ucrânia vem após a inteligência americana acusar o Irã de fornecer novos mísseis à Rússia.