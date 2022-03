Blinken cita ‘guerra injustificada’ na Ucrânia, em discurso sobre mulheres

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, realizou discurso nesta segunda-feira, 14, em homenagem às mulheres, durante o evento International Women of Courage Ceremony. Entre os casos citados, ele destacou as mulheres ucranianas, muitas das quais fugiram do ataque militar da Rússia, enquanto outras ficaram no país para combater o invasor.

Blinken voltou a mencionar a “guerra não provocada e injustificada” da Ucrânia, mas o foco esteve na luta feminina contra restrições em várias frentes, como na educação.

Um dos exemplos que ele elogiou em sua fala foi o da promotora brasileira Simone Sibilio do Nascimento. A autoridade americana citou o papel de Simone Nascimento à frente de uma unidade de combate à corrupção, ao crime organizado e a milícias. Ele também disse que entre as investigações da promotora que atua no Rio de Janeiro está o assassinato de uma vereadora e seu motorista – Blinken não mencionou os nomes de Marielle Franco e Anderson Gomes, mortos a tiros em 14 de março de 2018, há exatos quatro anos, em um crime ainda não solucionado pelas autoridades nem punido.