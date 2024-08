Blinken alerta para ‘última oportunidade’ para obter cessar-fogo em Gaza

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta segunda-feira, 19, que agora é a hora de concluir um acordo de cessar-fogo em Gaza, que devolveria os reféns mantidos pelo Hamas e traria alívio ao sofrimento palestino após mais de 10 meses de combates na região. A nona missão urgente de Blinken ao Oriente Médio desde o início do conflito ocorreu dias após mediadores, incluindo os Estados Unidos, expressarem otimismo renovado de que um acordo estava próximo.

Mas o Hamas expressou profunda insatisfação com a última proposta, e Israel disse que havia pontos nos quais não estava disposto a se comprometer.

A viagem, dias antes de novas negociações esperadas para esta semana no Egito, ocorreu em meio a temores de que o conflito pudesse se ampliar para uma guerra regional mais profunda após o assassinato de dois dos principais militantes no Líbano e no Irã, que foram atribuídos a Israel.

“Este é um momento decisivo, provavelmente a melhor, talvez a última, oportunidade de levar os reféns para casa, obter um cessar-fogo e colocar todos em um caminho melhor para uma paz e segurança duradouras”, disse Blinken, ao abrir as negociações com o presidente israelense Isaac Herzog, em Tel-Aviv. “Também é hora de garantir que ninguém tome medidas que possam atrapalhar esse processo”, disse ele em uma referência velada ao Irã.

E afirmou: “E então estamos trabalhando para garantir que não haja escalada, que não haja provocações, que não haja ações que de alguma forma nos afastem de fechar esse acordo ou, nesse caso, escalando o conflito para outros lugares e com maior intensidade.”

Os mediadores se encontrarão novamente esta semana no Cairo para tentar consolidar um cessar-fogo.

Blinken viajará para o Egito na terça-feira para reuniões na cidade mediterrânea de el-Alamein depois de encerrar sua parada em Israel.

Ele também se encontrou pessoalmente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com o ministro da Defesa Yoav Gallant. Fonte: Associated Press